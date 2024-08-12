Россия и Украина в информационном поле Глобального Юга

Прежде чем выстраивать политические альянсы надо разобраться как другие видят нас и понимают наши проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ликвидирован замкомандира артиллерийского дивизиона 80-й десантной бригады ВСУ, вторгшейся в Курскую область
- Три пусковые установки и РЛС AN/MPQ-65 ЗРК Patriot уничтожены ВС России за минувшие сутки - Минобороны
- «Будем гнать до Сумской области»: На Судженское направление зашли группа Аида спецназа «Ахмат» и бригада «Пятнашка»
Свежие комментарии