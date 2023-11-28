Природный катаклизм, обрушившийся на Крым и Кубань в выходные, немного побушует и отступит. Но удар стихии, который затронул и другие страны Причерноморья, свидетельствует о глобальных изменениях климата.
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