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Специалисты ЦОДД реализовали за лето 669 проектов на улицах столицы

Специалисты ЦОДД реализовали за лето 669 проектов на улицах столицы

За лето в Москве воплотили 669 проектов дорожных кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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