Встреча ´Сила поколений в единстве´.

Прошла встреча в народном музее боевой славы ОАО ´ФанДОК´ ветеранов труда и представителей молодого поколения филиала БГТУ ´Бобруйский государственный лесотехнический колледж´ ´Сила поколений в единстве´.
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