Врач рассказал о доступности неврологических препаратов в связи с санкциями

В России нет недостатка в препаратах для лечения неврологических заболеваний, несмотря на санкции. Об этом заявил в интервью «Известиям» директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии