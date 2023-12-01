Врач рассказал о доступности неврологических препаратов в связи с санкциями

В России нет недостатка в препаратах для лечения неврологических заболеваний, несмотря на санкции. Об этом заявил в интервью «Известиям» директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов.