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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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9 января в 17:00 в малом зале РДК "Победа" пройдут СВЯТОЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

9 января в 17:00 в малом зале РДК "Победа" пройдут СВЯТОЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ. В программе: вертепное представление, рождественские песнопения, народные игры, традиционные наигрыши, бытовые танцы.

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