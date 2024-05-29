Кто такие талибы? Почему в России их больше не хотят считать террористами

Сегодня 272 прочитали Власти РФ в ближайшее время могут исключить радикальное исламистское движение «Талибан» из списка террористических организаций (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
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