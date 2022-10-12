Отставной генерал ФСБ назвал способ лишения Киева поставок зарубежного вооружения

По словам генерал-майора ФСБ России в отставке Александра Михайлова, необходимо уничтожить пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, что значительно ограничит возможности поставок западного оружия Киеву.
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