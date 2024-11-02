Жизнь и судьба легендарной актрисы Нины Масловой: Царевна Марфа Васильевна

Актриса Нина Маслова, занимаясь творческой деятельностью, играла лишь эпизодические роли, но всё равно смогла запомниться миллионам зрителей, благодаря участию в фильмах Гайдая и Данелии, а также по картине «Большая перемена».
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