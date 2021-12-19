Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе на 19 декабря: плюс 111, четверо умерли

По состоянию на 19 декабря в городе зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19. По информации городского департамента здравоохранения, 103 человека выписаны после выздоровления, умерли 4 человека в возрасте от 63 лет до 81 года.
По состоянию на 19 декабря в городе зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19. По информации городского департамента здравоохранения, 103 человека выписаны после выздоровления, умерли 4 человека в возрасте от 63 лет до 81 года.
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