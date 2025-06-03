Ученые создали ИИ-платформу для ускоренной разработки новых антибиотиков

Ученые химико-биологического кластера университета ИТМО первыми в мире создали скрининговую платформу, которая предсказывает эффективность комбинаций наночастиц и антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентными бактериями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии