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ИЗВЕСТИЯ iz

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Ученые создали ИИ-платформу для ускоренной разработки новых антибиотиков

Ученые создали ИИ-платформу для ускоренной разработки новых антибиотиков

Ученые химико-биологического кластера университета ИТМО первыми в мире создали скрининговую платформу, которая предсказывает эффективность комбинаций наночастиц и антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентными бактериями.

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