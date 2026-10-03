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Воронежские новости

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Продавцы Ozon Воронежской области получили налоговую отсрочку

Продавцы Ozon Воронежской области получили налоговую отсрочку

Продавцы из Воронежской области, пострадавшие от атак БПЛА на объекты Ozon, смогут отсрочить налоги и страховые взносы на 12 месяцев, проверки приостановлены до конца года.

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