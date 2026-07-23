Целый дом можно обеспечивать энергией несколько дней: выпущен комплект GenerLink для современных Ford F-150

Владельцы F-150 Lightning и гибридных версий получили способ подключать автомобиль напрямую к электросети дома во время отключенийFord расширила возможности своих пикапов F-150 Lightning и F-150 PowerBoost Hybrid: теперь автомобили могут использоваться как полноценный резервный источник питания для дома.