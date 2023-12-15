Депутат Якубовский: жители новых регионов ждали расширения льготной ипотеки

Решение президента России Владимира Путина расширить льготную ипотеку на вторичное жилье поможет развивать экономику, считает депутат Госдумы, член комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член комиссии ГД по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, член президиума генерального совета партии "Единая Россия" Александр Якубовский.
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