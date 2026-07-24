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Царьград

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Минэнерго: топливо стабилизировано в 7 регионах РФ

Минэнерго: топливо стабилизировано в 7 регионах РФ

Министерство энергетики Российской Федерации продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на урегулирование вопросов, связанных с обеспечением автомобильным топливом в различных регионах страны.

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