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Российского туриста эвакуировали из гор Таджикистана после травм

Российский турист получил медицинскую помощь и был эвакуирован из гор Памира в Таджикистане. Всего несколько дней назад альпинист получил травмы во время спуска с перевала Турамис-1 и нуждался в доставке в более оборудованное медицинское учреждение.

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