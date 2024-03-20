В Доме Моды Вячеслава Зайцева назвали травлей известия о госпитализации его сына

Директор Московского Дома Моды Вячеслава Зайцева Екатерина Пантелеева в разговоре со «Звездой» опровергла информацию о госпитализации Егора Зайцева, сына советского и российского модельера, народного художника России Вячеслава Зайцева.
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