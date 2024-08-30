И что? 15 лямов уходят зенитчикам ВСУ?

Ну вот! Там свой-чужой небось еще советский 😃

Украинцы СОВЕТСКИЕ были ВОЙНАМИ, а сейчас ХОХЛОИЗЖОПОВЫКИДЫШИ.

Борис Леонтьев

Хохлы сбивают американские самолёты из американских же ЗРК и требуют от США увеличит поставки и того и другого. Оказывается у ВПК США есть "вечный двигатель".