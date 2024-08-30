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И что? 15 лямов уходят зенитчикам ВСУ?

И что? 15 лямов уходят зенитчикам ВСУ?

Пришло сообщение, что первый F-16, сбитый на Украине, был сбит украинским же ЗРК Patriot 26 августа из-за неразберихи, во время российского ракетного удара.

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Комментарии
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Сергей Плугарев
Ну вот! Там свой-чужой небось еще советский 😃
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6 час.
Александр Попов
Украинцы СОВЕТСКИЕ были ВОЙНАМИ, а сейчас ХОХЛОИЗЖОПОВЫКИДЫШИ.
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3 час.
Борис Леонтьев
Хохлы сбивают американские самолёты из американских же ЗРК и требуют от США увеличит поставки и того и другого. Оказывается у ВПК США есть &quot;вечный двигатель&quot;.
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1 час.

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