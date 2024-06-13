Жители Ясной Поляны вышли на митинг, требуя построить обещанную школу. Ближайшая школа, куда вынуждены ездить местные дети, находится в нескольких километрах от поселка.
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Жители Ясной Поляны вышли на митинг, требуя построить обещанную школу. Ближайшая школа, куда вынуждены ездить местные дети, находится в нескольких километрах от поселка.