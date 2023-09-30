Создан автономный беспроводной микроробот

В Вашингтонском университете создали автономного беспроводного микроробота без батарей.MilliMobile – это первый в своем роде автономный робот, который может работать на солнечной и радиочастотной энергии.
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