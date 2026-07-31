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Аргументы и Факты

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Собянин: Олимпийскому комплексу «Лужники» исполняется 70 лет

Собянин: Олимпийскому комплексу «Лужники» исполняется 70 лет

Олимпийскому комплексу «Лужники» исполнилось 70 лет. Несколько лет назад началось его масштабное обновление, благодаря которому территория должна превратиться в современное пространство для занятий спортом и семейного отдыха.

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