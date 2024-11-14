Автоэксперт Головань назвал пять автомобилей, которые россияне не хотят покупать

Некоторые автомобили с пробегом до одного миллиона рублей покупатели стараются обходить стороной. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора по закупкам департамента по продажам автомобилей с пробегом "Рольф" Игоря Голованя.
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