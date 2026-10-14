Песков: в РФ пока не планируют трехсторонних переговоров по Украине

Россия не планирует трехсторонних консультаций по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве.
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