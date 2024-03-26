Президент Путин заявил, что террористы хотели посеять панику, но встретили единение народа

Российский президент Владимир Путин провел с правительством и главами регионов совещание по мерам безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле", на котором рассказал, что россияне проявили единение в ответ на действия террористов, передает телеканал "360".
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