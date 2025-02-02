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РФ снова победила в гонке вооружения: Американцы растерялись перед русским гиперзвуком и не смогли догнать даже хуситов

РФ снова победила в гонке вооружения: Американцы растерялись перед русским гиперзвуком и не смогли догнать даже хуситов

РФ снова победила в гонке вооружения: Американцы растерялись перед русским гиперзвуком и не смогли догнать даже хуситов Юлия СоколоваВеликая тайна русского гиперзвука: США хотели бы знать, но проиграли даже хуситам – именно этот тезис отражает всю остроту нынешней глобальной гонки вооружений.

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