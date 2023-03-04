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Летающий автомобиль установил рекорд дальности полета

Летающий автомобиль установил рекорд дальности полета

Компания Fengfei Aviation Technology заявила, что ее самолет eVTOL Shengshilong №4 успешно совершил полет на расстояние 250,3 км на одном заряде, установив новый мировой рекорд дальности полета среди 2-тонных электрических летающих автомобилей.

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