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Трамп поговорил с европейскими лидерами о Путине и «плане победы» Зеленского

Трамп поговорил с европейскими лидерами о Путине и «плане победы» Зеленского

Победитель выборов президента США Дональд Трамп обсудил с рядом европейских лидеров Украину, задал им вопросы о президенте РФ Владимире Путине и так называемом «плане победы» Владимира Зеленского, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ФРГ.

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