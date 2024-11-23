Трамп поговорил с европейскими лидерами о Путине и «плане победы» Зеленского

Победитель выборов президента США Дональд Трамп обсудил с рядом европейских лидеров Украину, задал им вопросы о президенте РФ Владимире Путине и так называемом «плане победы» Владимира Зеленского, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ФРГ.
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