Трамп поговорил с европейскими лидерами о Путине и «плане победы» Зеленского

Победитель выборов президента США Дональд Трамп обсудил с рядом европейских лидеров Украину, задал им вопросы о президенте РФ Владимире Путине и так называемом «плане победы» Владимира Зеленского, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ФРГ.