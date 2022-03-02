«Как успокоить Барсика?» «Авангард» анонсировал серию плей-офф с «Ак Барсом».

Сегодня, 2 марта, в Казани на «Татнефть-Арене» состоится матч первого раунда серии плей-офф, в котором местный «Ак Барс» примет омский «Авангард».
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