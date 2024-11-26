Маск недоволен бюрократией в Пентагоне: "Ремонт лестницы идёт 24 месяца!"

Американский миллиардер рассказал о росте уровня бюрократии в военном ведомстве США: "ремонт лестницы идёт 24 месяца!"Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск крайне недоволен уровнем бюрократии в Пентагоне.
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