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Гусев сообщил о детонации «взрывоопасных объектов» на складе после атаки дронов

Гусев сообщил о детонации «взрывоопасных объектов» на складе после атаки дронов

Несколько украинских беспилотников уничтожили минувшей ночью над территорией Воронежской области. При падении их обломков на одном из складов в Подгоренском районе загорелся склад, сообщил в своем Telegram губернатор региона Александр Гусев.

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