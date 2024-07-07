Гусев сообщил о детонации «взрывоопасных объектов» на складе после атаки дронов

Несколько украинских беспилотников уничтожили минувшей ночью над территорией Воронежской области. При падении их обломков на одном из складов в Подгоренском районе загорелся склад, сообщил в своем Telegram губернатор региона Александр Гусев.
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