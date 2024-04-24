Сочи подготовил отдельные предложения по отелям и целую плеяду мероприятий к летнему сезону, которые посвящены Году семьи в России.
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Сочи подготовил отдельные предложения по отелям и целую плеяду мероприятий к летнему сезону, которые посвящены Году семьи в России.