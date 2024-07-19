Агрессивных мигрантов из кафе "Пять львов" отправили в военкоматы Новосибирска

В Хилокский жилмассив утром 19 июля нагрянули офицеры военного следственного отдела.Утром в пятницу, 19 июля, очередной рейд на территории Хилокского жилмассива провели офицеры военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону.
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