Он согласен на медаль!

Гений про злодейства Вот смотрите, какую я прочитала новость: "Мать шестерых детей из Москвы Инга Лыбо удостоена премии «Патриот-2024» в номинации «Материнское сердце», лауреаты премии были объявлены на Всероссийском патриотическом форуме в Манеже в День Героев Отечества".
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