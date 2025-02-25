С 1 марта 2025 года изменится порядок оплаты за отопление

C 1 марта 2025 года в российских регионах устанавливается порядок оплаты за отопление только в отопительный сезон, рассказал депутат Госдумы РФ, член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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