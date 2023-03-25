Отметил для себя, что когда недавно барсуки (!) добились перекрытия двух оживлённых железнодорожных трасс в Нидерландах, прорыв своими норами насыпи под рельсами, их никто в Североатлантическом Альянсе не обвинил в работе на Россию в качестве диверсионной группы, заброшенной в голландские тылы по личному указанию Путина и даже Госдепартамент США не стал связывать эту подозрительную и в высшей мере вредоносную барсучью активность с Петровым и Башировым.