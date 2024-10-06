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FiNE NEWS

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Павел Дуров рассказал о новых функциях в Telegram

Павел Дуров рассказал о новых функциях в Telegram

Миллиардер пообещал, что скоро будут еще новые «подарки» Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал запуск новой функции, которая позволит пользователям дарить друг другу «подарки».

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