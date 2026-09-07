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Татар-информ

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Экзамен Омском: проверит ли «Авангард» пересобранный «Салават Юлаев»

Экзамен Омском: проверит ли «Авангард» пересобранный «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» стартовал в новом сезоне КХЛ с победы над «Северсталью», но уже завтра команду Виктора Козлова ждет первая настоящая проверка омским «Авангардом».

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