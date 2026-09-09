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Мы соседи по планете

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17 причин радоваться приходу осени

17 причин радоваться приходу осени

Вот и еще одно лето осталось позади… Дни становятся короче и холоднее, солнце все реже радует нас своим теплом, листья на деревьях начинают желтеть и опадать, а люди — неохотно натягивать свитера и теплую обувь.

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