Предложена альтернатива компенсации по советским вкладам

Россия, Санкт-Петербург. Кошелек и сберкнижка. Наталья СавельеваАльтернативой компенсациям советских вкладов станет доплата к пенсиям Альтернативой компенсациям советских вкладов станет доплата к пенсиям Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что инфляция увеличивается, а единомоментный возврат вкладов может разбалансировать экономику.