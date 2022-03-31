Боец ДНР раскрыл новую тактику националистов в Мариуполе

Боец ДНР рассказал об изменении тактики националистов в Мариуполе. Об этом сообщает ИА SM-News. По его словам, из-за того, что боевики не могут одолеть превосходящие силы российских войск и армии ДНР, им пришлось перейти к партизанским боям.