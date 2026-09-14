77-летний воронежец отдал мошенникам 2 млн рублей «на сохранность»

В декабре 2025 года 22-летний обвиняемый вступил в сговор с неизвестными сообщниками, которые представлялись сотрудниками государственных учреждений и правоохранительных органов.
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