Актриса «Иронии судьбы» Талызина рассказала о самочувствии на фоне слухов об онкологии

Российская актриса Талызина опровергла слухи о плохом самочувствии на фоне обнаружения онкологии. Актриса Валентина Талызина, известная по роли в фильмах «Ирония судьбы или С легким паром» и «Гостья из будущего», опровергла информацию об ухудшении ее состояния.