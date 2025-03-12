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Мода и Шоу-бизнес

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Актриса «Иронии судьбы» Талызина рассказала о самочувствии на фоне слухов об онкологии

Актриса «Иронии судьбы» Талызина рассказала о самочувствии на фоне слухов об онкологии

Российская актриса Талызина опровергла слухи о плохом самочувствии на фоне обнаружения онкологии. Актриса Валентина Талызина, известная по роли в фильмах «Ирония судьбы или С легким паром» и «Гостья из будущего», опровергла информацию об ухудшении ее состояния.

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