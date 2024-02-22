В Пензе временно изменится движение маршруток и автобусов в районе ГПЗ-24

В Пензе объявили об изменениях маршрута общественного транспорта в микрорайоне ГПЗ-24, которые связаны с проведением дорожных работ и временным закрытием проезжей части на перекрестке улиц Антонова – Измайлова.
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