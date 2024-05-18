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МВД возбудило дело после драки с участием игроков «Енисея» в Красноярске

МВД возбудило дело после драки с участием игроков «Енисея» в Красноярске

Футболистам «Енисея», подравшимся с отдыхающими на городской базе, грозит тюрьма. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

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