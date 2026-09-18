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FiNE NEWS

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Немецкие дальнобойщики в ярости: дизель по 2,4 евро — и Мерц должен это решить!

Представьте: вы — владелец небольшой транспортной компании в Германии, а топливо для ваших грузовиков вдруг подскочило до 2,4 евро за литр.

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