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Кадыров поручил депутату Госдумы Делимханову разобраться с конфликтом в ТЦ

«В одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева.

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