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Отец Андрея Бурковского зарабатывает в Сибири: ресторанные проекты принесли около 207 млн рублей

Отец Андрея Бурковского зарабатывает в Сибири: ресторанные проекты принесли около 207 млн рублей

Семья актёра Андрея Бурковского, уехавшего из России в 2022 году, продолжает вести дела на родине. Об этом сообщил Shot.

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