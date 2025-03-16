СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Пашинин хочет усидеть аж на трех стульях. Это всегда обходится очень дорого.Пашинян приедет к...
  • Иван Еськов
    Было бы желание выгнать! Нет его!   А Сталин бы вмиг выгнал!Четыре полицейски...
  • Искандер
    Я благодарен Вам за совет. Мои "ответы" - не троллю соболеву, а тем, кто в его словесный понос при мозговом запоре хо...Депутат Роднина х...

Можешь -сражайся. Не можешь - беги. Остался - какой ты нафиг русский?

Недавно в  посте Почему у них так, а у русских - иначе? я   задавалась  вопросом:  почему  все армяне  собрались  и  очень  быстро   уехали  из  оккупированного   Азербайджаном  Карабаха,   а   вот    у русских  в  лимитрофиях  всё  иначе?  На вопрос  был  получен  развёрнутый ответ, который  я  и  выношу сегодня  из  комментариев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх