Можешь -сражайся. Не можешь - беги. Остался - какой ты нафиг русский?

Недавно в посте Почему у них так, а у русских - иначе? я задавалась вопросом: почему все армяне собрались и очень быстро уехали из оккупированного Азербайджаном Карабаха, а вот у русских в лимитрофиях всё иначе? На вопрос был получен развёрнутый ответ, который я и выношу сегодня из комментариев.