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ДИАЛОГ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО ХХ И ХХI ВЕКОВ

ДИАЛОГ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО ХХ И ХХI ВЕКОВ

Московский музей современного искусства совместно с Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара представляют выставку «Диалог во времени и пространстве», которая познакомит зрителя с работами российских художников ХХ и ХХI веков.

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