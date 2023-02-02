ДИАЛОГ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО ХХ И ХХI ВЕКОВ

Московский музей современного искусства совместно с Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара представляют выставку «Диалог во времени и пространстве», которая познакомит зрителя с работами российских художников ХХ и ХХI веков.
Московский музей современного искусства совместно с Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара представляют выставку «Диалог во времени и пространстве», которая познакомит зрителя с работами российских художников ХХ и ХХI веков.
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