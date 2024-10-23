Тайна происхождения жизни: когда дождевая вода стабилизировала первые клетки

Как зародилась жизнь на Земле? Этот вопрос волнует ученых уже много лет. Понимание того, как простые элементы, такие как вода и минералы, превратились в живые клетки, необходимо не только для изучения нашего происхождения, но и для выяснения того, могла ли жизнь развиваться в других уголках Вселенной.